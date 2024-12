In 10 anni +20% le imprese guidate da artigiani stranieri

Leggi su Ildenaro.it

Gli imprenditoriin Italia sono poco più di 200mila e, negli ultimi dieci, sono cresciuti del 20,3%. Rappresentano ora il 20% degli imprenditori individuali. Uno studio di Unioncamere e InfoCamere sul periodo dal 30 settembre 2014 al 30 settembre 2024 racconta un dinamismo che non basta a contrastare la contrazione delle«autoctone» (in calo del 14,6%). Il bilancio complessivo del decennio segna -9,2%, a cui corrispondono 99.395artigiane in meno. La metà degli imprenditoridi origine straniera proviene da quattro paesi: Romania, Albania, Cina e Marocco. Il 60% opera nelle costruzioni ristorazione e trasporti, e quasi la metà lavora nel triangolo Lombardia-Emilia Romagna-Toscana. Altri settori con la presenza più solidale disono la ristorazione ei trasporti.