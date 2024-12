Lanazione.it - Imparare a fare i tortelli. I segreti della tradizione

Un corso per. E’ questa l’iniziativa di Confesercenti con Cescot e l’Associazione del tortello maremmano: un corso (che partirà a gennaio e si concluderà a marzo) per, dall’impasto al ripieno per concludere con il condimento. Gli orari sono studiati anche per chi lavora ed è aperto a tutti, anche a chi è alle prime armi di cucina perché i docenti, a partire dallo chef Sandro Signori dell’Associazione del tortello, partiranno dalle basi. "L’idea del corso è partita per caso – dice Massimiliano Mei presidente dell’Associazione del tortello maremmano –, durante la manifestazione che abbiamo organizzato all’interno del Festival del cavallo. In quel caso abbiamo organizzato alcuni show cooking, ma in molti ci hanno chiesto di più: volevano provare, volevano capire le consistenze, i tipi di farina, di ripieno, i prodotti giusti.