Ilrestodelcarlino.it - Il presepe dell’inclusione. Materiali riciclati e salvagente, la Natività per riflettere

Probabilmente non sarà quello che vi aspettate. Anzi, di certo non lo sarà. Sarete presi in contropiede e magari la risata a 32 denti del rush finale verso il Natale si affievolirà. Fosse così, allora vuol dire che ha funzionato, che ilallestito negli spazi della chiesa di Sant’Agostino in piazza Aguselli, è uno dei più belli che vedrete quest’anno. Perché ilnon serve ad animare il desiderio di shopping, ma a far. Per questo nell’allestimento realizzato dai ragazzi di Enaip su proposta dell’associazione Pro Natura c’è anche spazio per sedersi fianco a fianco coi protagonisti della rappresentazione. Non ci sono il deserto, i pastori e i cammelli. Ci sono il mare, le onde e i. E l’ancora. Bella l’ancora, che a seconda di dove metti l’accento vuol dire due cose diverse.