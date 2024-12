Dilei.it - I sex toys possono aiutare a superare paure nel sesso?

Nell’era della libertà e dell’iper-sessualità è facile immaginare amore senza pregiudizi e rapporti sessuali liberi da tabù, ma purtroppo non è così. Lenele le preoccupazioni legati all’intimità sono tangibili, soprattutto nelle nuove generazioni: dai dati e da esperienza clinica, il 52,7% di persone giovani in base ai dati di ricerca LELO, ha riscontrato difficoltà nell’area sessuale. «I giovani, per il periodo di vita delicato che si trovano ad affrontare,nutrire moltee ansie riguardo un tema come quello della vita sessuale e affettiva. In questa fascia d’età non di rado siriscontare problematiche e difficoltà, soprattutto dovute ad inesperienza e, appunto, ad una certa quota di ansia. Queste difficoltà di solito tendono a “sciogliersi” con la crescita e le esperienze positive» commenta la Dottoressa Valentina Cosmi.