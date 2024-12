Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono lasciati: perchè? L’incontro con mamma Luisa | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

E’ finita la storia d’amore traalsie finita al?Nella casa delsi parla della fine della storia d’amore tra. Cosa è successo? Alfonso Signorini domanda a: «scappi? Cosa è successo? Cosa ti blocca?».con la voce rotta dall’emozione replica: «lei non è troppo, è fantastica in tutto. Non ho vinto niente, ho vissuto e miaccorto che è troppoquesto amore da gestire. Non mi sento pronto per questo. Cidegli atteggiamenti che dentro di me mi portano a cose che non ho risolto».Poi è la volta di: «è brutto accettare. Non posso fare nulla, ora ho paura anche io di ritornare in un qualcosa ed essere ferita di nuovo.