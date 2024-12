Ilrestodelcarlino.it - Gattaglio, aperto il nuovo ponte. Ciclopedonale pronta per le feste. I residenti: "Non vedevamo l’ora"

"Ci tenevamo a collaudare e mettere in sicurezza ildelprima di Natale, e così è stato". Non più passerella: quello che collega il quartierealla città ora è un vero proprio. Ieri mattina l’opera è stata aperta al transito, con la soddisfazione di tantissimi cittadini incuriositi e, non ultimo, quella del vicesindaco Lanfranco de Franco. "Sono molto riconoscente ai tecnici e all’impresa che hanno seguito i lavori, non era scontato riuscire ad aprire ilprima delle festività". Con gli episodi alluvionali che hanno interessato anche la città, infatti, il cantiere è stato costretto a fermarsi più volte. Mancano alcune rifiniture. Nel caso specifico, spiega l’ingegnera responsabile Claudia di Sano, "il completamento e la verniciatura dei parapetti, la verniciatura della pista ciclabile, la segnaletica pedonale e l’illuminazione".