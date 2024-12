Oasport.it - F1, Andrea Stella: “McLaren innovativa nel 2025. Speriamo di rendere le gare più noiose…”

Dopo essere passata nel 2023 dal fondo della griglia al pacchetto di mischia dei top team (ma ancora distante dalla Red Bull),ha alzato ulteriormente l’asticella nel 2024 rivelandosi di fatto la macchina mediamente più competitiva del lotto a partire dal GP di Miami e conquistando a fine stagione il titolo iridato costruttori al termine di un entusiasmante confronto ravvicinato con la Ferrari., team principal della scuderia inglese, ha raccontato le emozioni provate durante la gara decisiva di Abu Dhabi nel suo intervento in occasione della cerimonia annuale dei Caschi d’Oro di Autosprint a Imola: “Finché eravamo nella battaglia di Abu Dhabi, non c’era il tempo per pensare al titolo. Eravamo concentrati sessione per sessione, giro per giro. Poi, quando Lando ha tagliato il traguardo, ci siamo lasciati andare.