E questi che ci fanno qui Grande Fratello scoperta choc di Helena e Zeudi | Non possono chi li ha usati…

La diretta delè sempre molto attesa e questo lunedì 23 dicembre non fa eccezione. Tra i tanti argomenti che Alfonso Signorini sviscererà ci potrebbe essere anche la vicinanza speciale traDi Palma edPrestes. Tra il pubblico non sono passati inosservati gesti, abbracci e carezze. La modella brasiliana ha anche rivelato di aver avuto rapporti con altre donne, l’ultima 4 anni fa.E probabilmente siachescopriranno anche il parere dei loro compagni d’avventura. Nel frattempo, sui social, è intervenuta la mamma dell’ex Miss Italia per parlare dell’avvicinamento avvenuto tra la figlia e la modella, da molti giudicata un po’ troppo intima: “Chissà perché la felicità e la libertà degli altri fa paura! Me lo chiedo spesso. Per me il problema è: vedere bambini che muoiono da fame, freddo, malattie, vedere la guerra che non si ferma.