Dove conviene investire nel 2025 dall’AI alla Difesa passando per le Big Pharma

La domanda suconvenganelva incontro a una serie di risposte: chi abbia fondi da far fruttare ha una serie di opzioni, dal mercato azionario a quello obbligazionarioper i classici beni rifugio.In questa sede ci concentreremo sui settori sui quali gli analisti prevedono una crescita nell’arco del, senza entrare nello specifico e senza citare i singoli attori in gioco (questo è il mestiere dei consulenti finanziari).Il mercato azionarioLa premessa la fanno gli esperti di M&G Investments nell’Investment PerspectivesOutlook, in cui viene evidenziato come, nell’ambito degli investimenti azionari nel, la strategia suggerita sia quella di selezionare i singoli titoli piuttosto che puntare su un’esposizione top-down a singoli Paesi o settori.Si prenda, ad esempio, il caso americano: attualmente il mercato Usa ha mostrato i muscoli con una serie di sovraperformance, anche dovute all’ottimismo per il ritorno di Donald Trump che promette di tagliare le tasse alle aziende e una serie di altre misure per rimettere in carreggiata l’economia americana, partendo dall’introduzione dei dazi.