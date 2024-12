Cityrumors.it - Divorzio, il padre può smettere di pagare l’Università ai figli | La Cassazione approva solo in un caso: tutte le novità

Leggi su Cityrumors.it

, lastabilisce che ilpuòdiainelfiniscano fuori corso: il precedente.importanti per quanto riguarda gli accordi die mantenimento. Nel mirino la questionee Università: secondo la Corte di, ilpuòdile spese di mantenimento didattico ainelin cui questi finiscano fuori corso. Lo stabilisce un precedente verificatosi nel Tribunale di Bari.Il mantenimento universitario può essere interrotto (Cityrumors.it)Nella fattispecie ilaveva sempre versato gli assegni pernei termini previsti. Ilo, nello specifico, era iscritto a Giurisprudenza dal 2009 e fino al 2017 sembrava andare tutto secondo i piani. Nell’anno in questione, però, il genitore non ha pagato un biennio di tasse universitarie.