Liberoquotidiano.it - Daily Crown: l'ex maggiordomo, 'Carlo passerà da solo parte delle feste di Natale'

Londra, 23 dic. (Adnkronos) - Camilla potrebbe trascorrerevacanze dilontano daper stare con la sua famiglia. A rivelarlo è l'exreale Paul Burrell, ripreso dall'Entertainment, secondo cui, anche se la regina si unirà al re e ai membri più anziani della famiglia reale a Sandringham per i tradizionaliggiamenti del giorno di, pare che i suoi programmi per il pomeriggio la porteranno altrove. "Camilla sarà a Sandringham, potrebbe benissimo esser vista sui gradini della chiesa per la messa e andare a casa per il pranzo di. Ma poi, non appena il pranzo sarà finito, se ne andrà", ha affermato Burrell."Torna nel Wiltshire per vedere la sua famiglia che non è stata invitata a Sandringham, vuole vedere i suoi nipoti, i figli e i loro coniugi.