Cosi’ l’Isis puo’ approfittare del caos siriano

L'attuale situazione in Siria è perfetta per la definitiva rinascita dello Stato islamico non solo nel paese ma in tutto il Medio Oriente tuttavia, la situazione rimane complessa. L'assenza del regime di Assad offrirà quasi certamente all'ISIS maggiore libertà di movimento e manovra all'interno del paese. Tuttavia, è proprio l'oppressione esercitata dal regime di Assad ad aver alimentato gran parte delle proteste siriane, rappresentando così un'importante leva di reclutamento per l'ISIS. Con la fuga di Bashar Al Assad, il gruppo potrebbe incontrare maggiori difficoltà nel reclutamento e per questo dovrà fare leva su altri fattori di malcontento ancora presenti, come il settarismo, le enormi disuguaglianze socioeconomiche, le tensioni latenti tra tribù, clan e milizie siriane che rischiano di essere ulteriormente esacerbate.