Codice della strada migliaia di pazienti in cura con la cannabis diffidano il governo | Convocate il tavolo o siamo pronti alla class action

Dal 14 dicembre iinconrischiano gravi sanzioni al volante, tra cui la sospensionepatente per 2 anni, una multa fino a 6 mila euro e l’arresto fino a un anno. A imporlo è l’articolo 187 del nuovo, sostenuto dal vicepremier Matteo Salvini, che ha scatenato una reazione immediata.Leggi anche:: ecco le nuove sanzioni per chi abbandona animali inincone il nuovo: scatta la diffida contro ilIl 20 gennaio è la scadenza fissata dagli avvocati Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti, che hanno inoltrato via PEC una diffida legale alCamera e al Senato. Obiettivo: riattivare iltecnico istituito nel 2021 per garantire deroghe aiche assumono Thc e Cbd, i principi attiviterapeutica.