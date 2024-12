Lapresse.it - Chi è Vincenzo Carbone, indicato dal Cdm come nuovo direttore dell’Agenzia delle Entrate

Il Consiglio dei ministri haper il ruolo didopo le dimissioni di Ernesto Maria Ruffini. Attualmenteè vicevicario e capo della divisione Contribuenti. Chi èarriva al verticedopo un lungo percorso nell’amministrazione finanziaria, dove è entrato nel 1990 e di cui è stato negli ultimi mesivicario. Classe 1963, laurea in Giurisprudenza e abilitazione all’esercizio della professione forense,ha vinto nel 1999 il concorso per 162 dirigenti presso il ministeroFinanze e dai primi anni 2000, a seguito dell’istituzioneAgenzie fiscali, ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali in Agenzia, sia a livello centrale sia regionale.