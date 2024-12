Metropolitanmagazine.it - Che cos’è il nape bob (e perché sarà il taglio in trend del 2025)

Dimentica scollature vertiginose e gonne mini: il modo più sexy per mettere in mostra un po’ di pelle quest’anno è undi capelli, e ilbob ce l’ha dimostrato. Questo stile cortissimo ha conquistato influencer e celebrità, e le previsioni dei beauty hair expert ormai sono chiare:uno deiche ci porteremo nel.Ilbobilextra short per ilIlbob è un caschetto che sfiora la nuca, lasciandola scoperta quando ci si inclina in avanti, extra corto. Il nome deriva proprio dalla sua lunghezza: deve arrivare all’altezza della nuca o leggermente sotto, mentre davanti può raggiungere il lobo delle orecchie o poco più in basso. È unsemplice, ma d’effetto, perfetto per chi cerca un look fresco e moderno.ci piace ilbob?Questoè ideale per la stagione dei dolcevita: incornicia il viso, esalta il collo e aggiunge un tocco di drammaticità ai tuoi maglioni preferiti.