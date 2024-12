Lanotiziagiornale.it - Auto, verso la fusione tra Nissan e Honda: diventerebbe il terzo gruppo al mondo

Sarebbe ilpolo mondiale dell’. Per competere contro la concorrenza di Tesla e della cinese Byd nel mercato dei veicoli elettrici, le giapponesiuniscono le forze e avviano ufficialmente i negoziati per unache porterà alla creazione della terza casamobilistica alper vendite, con un fatturato di oltre 191 miliardi di dollari. Verrà costituita, attraun trasferimento di azioni, una holding congiunta che sarà la società madre di entrambe le società.ilpolo mondiale dell’La sfida in un momento complicato per il settoremotive viene rilanciata dalle due case giapponesi. Non a caso è stato anche firmato con Mitsubishi – di cuiè il maggiore azionista – un memorandum d’intesa per esplorare la possibilità di una sua partecipazione alla prospettata