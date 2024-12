Giornalettismo.com - Anche Revolut ha ottenuto un Iban italiano

Leggi su Giornalettismo.com

Ha oltre tre milioni di clienti nel nostro Paese e l’imminente novità potrebbe far salire – e non di poco – questi numeri nel corso del prossimo anno., fintech britannica che opera in Europa attraverso la sua sede principale in Lituania, ha finalmenteun. Questo permetterà a tutti i nuovi clienti di aprire un conto e ottenere un“non lituano”, evitando – di fatto – la cosiddetta “discrimination” che troppe volte, nonostante ci sia un Regolamento europeo datato 2012, si verifica e penalizza i clienti di questi istituti stranieri che operano online. LEGGI> Bruno Reggiani (Tot Money): «Per le nostre valutazioni contala reputazione digitale del cliente» Dunque, dopo una sperimentazione durata alcune settimane, è diventata pienamente operativa la sede italiana dellaBank UAB, rispondendo a quel requisito necessario per poter ottenere la possibilità di mettere a disposizione degli utenti/clienti un