Pianetamilan.it - Verona-Milan, Bocci: “Partita pasticciata. La svolta per adesso non c’è”

Leggi su Pianetamilan.it

0-1, una bruttaper i rossoneri che dà però respiro alla classifica e a Paulo Fonseca. Il Diavolo, a pari partite giocate, si trova a meno cinque dalla Lazio quinta in classifica. Tante le reazioni nel post. Alessandro, giornalista, ha scritto il suo pensiero sulla gara del Bentegodi. Poche note positive per i rossoneri oltre i tre punti. "Ilvince una, combattuta a centrocampo, piena di errori, mentre i tifosi invitano Cardinale a vendere la società. Una serata poco natalizia. La vittoria serve a scavalcare il Bologna, che oggi giocherà in casa del Torino, ma non basta a autorizzare speranze concrete di rimonta. Contro la Roma, tra Natale e Capodanno, servirà molto di più e così a Riad in Supercoppa. Illa porta in fondo con grande fatica.