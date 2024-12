Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Francesco De Martino: malattia e biografia

Leggi su Anticipazionitv.it

La notizia della patologia diDe, corteggiatore di Francesca Sorrentino a, ha scosso il pubblico. Un giovane affascinante, educato e dolce, che ha conquistato il cuore di tanti spettatori, è stato costretto a rimanere lontano dalle telecamere per motivi di salute.non si è presentato ad alcuni appuntamenti che aveva con la tronista e la redazione del programma. Ha lasciato tutti preoccupati e disorientati. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata.Derompe il silenzio sullaDeha rivelato che la sua assenza è stata causata da una. Attraverso i social e un messaggio condiviso dalla redazione del programma, il corteggiatore ha spiegato di non poter essere presente per motivi legati al suo stato di salute.