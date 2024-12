Lanazione.it - Spostarsi il 25 dicembre, risparmio garantito

Un trucco per viaggiare al? Rinunciare al classico pranzo di Natale con i parenti per correre in aeroporto a prendere un volo per destinazioni esotiche o, comunque, piuttosto lontane da casa. Ecco la curiosità, un’inversione di tendenza rispetto al passato; la grande fuga in barba alla tradizione che ci vuole uniti, intorno al caminetto, tra brindisi, sorrisi e regali da scartare. Meglio un check-in allo scalo più vicino. "Abbiamo avuto tante richieste per poter trascorrere fuori casa il giorno di Natale - conferma Simone Focardi della Gattinoni Travel Store di Empoli - Qualcosa nelle abitudini è cambiato e sta cambiando. Lo scorso anno era difficile trovare gite in pullman disponibili il 25. Quest’anno si può scegliere tra almeno sei destinazioni diverse. E’ indicativo di una nuova tendenza".