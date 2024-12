Pronosticipremium.com - Roma, l’agente di Bove: “Voleva diventare una bandiera giallorossa”

Dopo quanto accaduto nel corso di Fiorentina-Inter, Edoardoè stato recentemente dimesso dall’ospedale di Careggi. L’ex centrocampista della, al quale è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo rimuovibile, inizierà quindi il suo iter riabilitativo, con la speranza di rivederlo presto in campo.del giocatore, Diego Tavano, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato delle attuali condizioni del suo assistito, tornando poi anche sull’addio dalla Capitale. Queste le sue parole: “Edoardo non mollerà di un centimetro. Ora sta bene. Manterrà sempre un atteggiamento positivo. Lotterò vicino a lui per raggiungere qualsiasi risultato. I sostenitori dellalo hanno amato incondizionatamente anche dopo il cambio di maglia. Certo, non sarebbe voluto andare via,unadella squadra