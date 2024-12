Pronosticipremium.com - Ranieri su Dybala: “Vuole restare a Roma, Mourinho aveva ragione”

Doveva dare risposte e queste sono arrivate. Un 5-0 rotondo quello dellacontro un Parma arrendevole fin dalle prime battute di gara e mai in partita, anche per merito della banda di. Decisamente soddisfatto il tecnico a fine gara, tra interviste e conferenza stampa: “C’era da cancellare il secondo tempo di Como, i ragazzi lo hanno fatto e ci hanno regalato un bel Natale. Ora andiamo fuori casa, dove questa squadra non vice da 8 mesi. C’è unain casa e una in trasferta, e questa cosa non può avvenire”.Decisamente importante è stata la parentesi su, autore di una doppietta che, almeno per un pomeriggio, scaccia via le voci di mercato: “Dobbiamo capire il mestiere differente che fanno gli agenti, girano il mondo e propongono calciatori come il bene più prezioso e poi portano offerte.