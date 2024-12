Quotidiano.net - Proteste a Belgrado: studenti e agricoltori chiedono giustizia per il crollo di Novi Sad

Migliaia di persone, in maggioranza, hanno nuovamente manifestato oggi nel centro diper chiedere al governo l'individuazione e la punizione dei responsabili delalla stazione diSad, che il primo novembre scorso ha causato la morte di 15 persone. Da settimane gliuniversitari bloccano l'attività didattica in varie facoltà della capitale e di altre città della Serbia -Sad, Nis, Kragujevac - nonostante siano state accolte le loro principali richieste. Per questo le autorità sostengono che si tratta in realtà diprettamente politiche contro governo e presidente. Aglisi sono unite varie associazioni di, anch'essi insoddisfatti della politica del governo verso il loro settore. Il raduno svoltosi sulla centrale piazza Slavija, presenti numerosi leader delle forze di opposizione e di organizzazioni ecologiste schierate contro i piani di estrazione del litio, è stato accompagnato da blocchi stradali in diversi punti del centro della capitale che hanno suscitato insofferenza eda parte degli automobilisti.