Sport.quotidiano.net - Monza-Juventus 1-2, la Signora torna al successo dopo quattro pari

, 22 dicembre 2024 -pareggi consecutivi laad esultare in campionato. All'U-Power Stadium la Vecchiasi impone 2-1, grazie alle reti nel primo di tempo di McKennie e Nico Gonzalez. Inutile per i brianzoli il sigillo del momentaneo pareggio firmato da Birindelli. Con questa affermazione i piemontesi salgono a quota 31 punti, mentre la compagine guidata da Alessandro Nesta resta a 10 e da sola in ultima posizione. Le scelte degli allenatori(4-4-2): Turati; Kyriakopoulos, D'Ambrosio, Pablo Marí, Carboni; Birindelli, Bianco, Bondo, Pedro Pereira; Caprari, Mota Carvalho. All. Nesta.(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, Locatelli; Conceicao, Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta. Primo tempoappena due minuti, ecco subito un pericolo per il, quando D'Ambrosio riceve una palla corta da Turati nella sua area piccola ma nel tentare di rinviare la fa sbattere su Yildiz che per questione di centimetri non prende la porta.