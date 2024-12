.com - Migranti, Meloni convoca vertice su Albania: “Capiremo come procedere, Cassazione ci ha dato ragione”

(Adnkronos) – “Hoto per domani una riunione per capire” sulla questione del protocollo con l’per la gestione dei flussi migratori. Così la premier Giorgia, oggi nelle dichiarazioni alla stampa al termine delNord-Sud in Lapponia. “Mi pare che laabbiaal governo italiano”, ha detto ancora, aggiungendo che “è diritto dei governi stabilire la lista dei Paesi sicuri”. A chi le chiedeva se la lista europea di Paesi sicuri arriverà entro marzo,ha risposto che “ci vorrà più tempo”. Per gestire i flussi migratori “bisogna pensare ‘out of the box’, l’Italia è stata la prima a stipulare un accordo con un Paese extra Ue, stiamo avendo qualche problema nell’interpretazione delle regole” contenute nel protocollo con l’ma “li stiamo superando.