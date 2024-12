Oasport.it - Matteo Arnaldi pimpante: “Voglio essere più aggressivo, Melbourne una seconda casa. Stimoli dagli italiani”

si sta preparando per gli Australian Open 2025, primo Slam della stagione che andrà in scena dal 12 al 26 gennaio sul cemento di. Il tennista italiano si trova da diverse settimane in terra oceanica insieme alla fidanzata australiana Mia Savio ed è stato ospite del podcast ufficialmente al torneo: “Sono arrivato a fine novembre. Abbiamo preso un appartamento, viviamo insieme.è come una. Intanto qui è estate, mentre in Italia è inverno. Poi mi alleno bene qui, negli stessi campi, con le stesse palle, del torneo. Quest’anno mi sono dato come obiettivo dipiù, anche se non è nelle mie corde“.Il numero 37 del mondo, tra i noveammessi di diritto al tabellone principale dell’evento Down Under, ha poi proseguito: “L’Australian Open è stato il mio primo Slam junior in main draw.