L'universo creativo di Warhol in mostra a Gorizia

Andy, il padre indiscusso della Pop Art, approda acon unache promette di essere un evento di riferimento per gli appassionati d’arte e cultura. Da sabato 21 dicembre 2024 a domenica 4 maggio 2025, Palazzo Attems Petzenstein ospiterà “Andy. Beyond Borders”, un’esposizione curata da Gianni Mercurio che invita il visitatore a immergersi nel geniodi uno degli artisti più influenti del ventesimo secolo., nato a Pittsburgh nel 1928, ha saputo abbattere le barriere tra arte alta e cultura di massa, rivoluzionando il modo in cui l’arte viene percepita e consumata.La, parte del prestigioso programma “GO!2025” ideato per celebrare Nova Gorica ecome Capitale europea della Cultura, presenterà un percorso espositivo articolato e coinvolgente.