Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2024 in DIRETTA: guida Zubcic, Steen Olsen e Odermatt vicinissimi. Tra poco gli azzurri

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 11.0010.14: Brennsteiner all’intermedio ha un ritardo di 1”0110.14: Rischia di affondare lo statunitense Radamus che però piazza un finale ottimo ed è settimo a 1”1310.13: 87 centesimi di ritardo per Radamus10.12: Prova non straordinaria dello sloveno Kranjec che accumula un ritardo di 8 decimi ed è quinto10.10: Qualche imperfezione nella parte centrale per il norvegeseche recupera nel finale e chiude con 5 centesimi di distacco da, secondo10.09: 17 centesimi di vantaggio perall’intermedio10.08: Non guadagna più di un centesimosu, lo svizzero paga qualche imprecisione in alto ed è secondo a 19 centesimi.10.07: Due decimi di ritardo perall’intermedio10.