Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start Le Grand Bornand 2024 in DIRETTA: sbaglia Bø, restano 4 i norvegesi davanti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 14.45GIRO 3/5 – Il primo francese si trova di pocoa Giacomel, che debacle fin qui!GIRO 3/5 – NON CI CREDO! Hanno fatto il vuoto Sørum, Laegreid, Tarjei e Uldal. Ma sono obbligati a farlo per non far rientrare il guastafeste che hanno in squadra, al secolo Johannes Bø.Un altro errore per Giacomel, che resta 20°. Un altro errore anche per Hofer, 24°.POLIGONO 2/4 –solo Johannes Bø! Puliti gli altrino Wright e Riethmueller.POLIGONO 2/4 – Mamma mia, Uldal entra al poligono quinto, solo Norvegia fin qui. Giacomel a +30?!GIRO 2/5 – Giacomel e Hofer sono a 33? e 34? dalla testa.GIRO 2/5 – Johannes e Tarjei Bø insieme a Sørum e Laegreida tutti. Istanno forzando per impedire di rientrare ai transalpini attardati: tutti.