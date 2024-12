Lortica.it - La demenza senile e il dolore invisibile di chi accudisce

Laè una delle malattie più difficili da affrontare per chi vive accanto a chi ne è affetto. Si insinua lentamente, trasformando persone amate in estranei, con pensieri e comportamenti che lasciano ferite profonde nei familiari. Non si tratta solo di perdita di memoria: spesso emerge una rigidità nei pensieri, un’accresciuta ostilità o una gelosia ingiustificata, rendendo impossibili anche i gesti più semplici del quotidiano.Chi si trova accanto a un malato di, specialmente dopo una vita condivisa, sperimenta uno smarrimento lacerante. Non è solo il coniuge che cambia: è il senso stesso della relazione a essere messo in discussione. Quando i ricordi e i sacrifici di una vita insieme vengono negati con frasi taglienti come: “Questa casa è mia e tu sei solo un’ospite”, il cuore si spezza.