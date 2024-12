Oasport.it - La CEO di ITIA è netta: “Jannik Sinner non ha avuto un trattamento di favore, e sulle tempistiche…”

Siamo quasi giunti alle festività natalizie ma, per quanto riguarda il mondo del tennis, tutta l’attenzione è sul caso legato al doping che ha coinvolto. Dopo che il numero 1 del mondo è stato scagionato dall’, la WADA si è subito messa sul piede di guerra e nel corso del 2025 sarà giudicato proprio dal Consiglio dell’agenzia antidoping.Le polemiche, sotto molteplici punti di vista, hanno colpito sia il tennista altoatesino, sia i suoi accusatori. Nelle ultime ore, tuttavia, si è aggiunto un distinguo importante. Quello di Karen Moorhouse, CEO di– International Tennis Integrity Agency, che ha tenuto a precisare diversi aspetti su quanto accaduto: “Ogni caso di doping va analizzato in maniera separata, ogni caso è diverso.e Iga Swiatek non hanno ricevuto unspeciale rispetto a giocatori come Simona Halep dopo i loro test antidoping falliti”.