Il vero problema sono le inchieste quasi infinite

Roma, 22 dicembre 2024 – Le due sentenze della magistratura giudicante su Matteo Renzi e Matteo Salvini posfavorire, paradossalmente (ma solo fino a un certo punto), la ricerca di un nuovo e meno burrascoso rapporto tra politica e giustizia in Italia. Sarebbe arrivato il momento, del resto, dopo almeno tre decenni di furibonda contesa e di ricorrenti invasioni di campo e sconfinamenti tra i due ambiti dell’assetto istituzionale e costituzionale dello Stato, di tentare (almeno) di tornare all’antica lezione liberale di Montesquieu sulla separazione dei poteri come condizione essenziale per assicurare sia l’equilibrio tra di essi sia i diritti e le libertà degli individui. Più volte, d’altra parte, i Presidenti della Repubblica hanno richiamato all’ordine i rappresentanti dei due ambiti interessati dal costante e continuo contrasto.