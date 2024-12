Spazionapoli.it - “Il Napoli lo vuole con i soldi di Osimhen”, colpo da capogiro dalla Premier: vale 40 milioni

calcio notizie – In casa azzurra, si inizia a ragionare su come investire i 75di euro che arriverannocessione di: c’è un nome che piace a tutta la società.Nelle ultimissime ore in casacalcio, si dibatte molto sulle notizie di mercato: tra meno di due settimane partirà la sessione invernale di gennaio, per cui si aspetta un Giovanni Manna (direttore dell’area sportiva della SSC, ndr) scatenato per cercare di regalare ad Antonio Conte i rinforzi desiderati. Un occhio di riguardo sarà dato alla difesa, ma è chiaro che l’operato dell’uomo mercato azzurro non va a trascurare neanche gli altri reparti. Anche perché gennaio, spesso, è una tappa interlocutoria anche in vista di giugno, per cui gli azzurri stanno mettendo in conto già da oggi diverse operazioni.