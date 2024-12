Laspunta.it - Il Comitato #perlefuturegenerazioni scrive alla Segretaria del PD sull’inceneritore di Santa Palomba

Leggi su Laspunta.it

Una lettera aperta, dai toni pacati, ma fermi indirizzatadel Pd, Elly Schlein, è stata scritta dal, riguardante la vicenda dell’inceneritore die di quello che sta avvenendo in questi giorni dopo la messa in onda della trasmissione di Rai3 “Report” che ha acceso i riflettori su questo progetto.Un tentativo di dialogo e una richiesta di ascolto da parte delche intende interloquire e chiede di interloquire con lanazionale del Pd. Una lettera che riportiamo integralmente e che da la possibilità anche di fare una riflessione sul variegato mondo di sinistra che sulle questioni ambientali, non sempre ha un pensiero convergente.Tonino D’Annibale“Gentile,siamo una parte di quei comitati, associazioni, forze sindacali, cittadini e cittadine, amministratori e amministratrici pubbliche che quindici anni fa contribuirono a impedire la realizzazione dell’inceneritore di Albano.