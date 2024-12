Metropolitanmagazine.it - Il bilancio delle vittime sale a cinque, oltre 200 i feriti nell’attacco al mercatino di Natale in Germania

Almenopersone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e più di 200 ferite dopo che un’auto ha investito la folla in undinella città tedesca di Magdeburgo venerdì, hanno riferito le autorità locali.“È inimmaginabile che ciò accada in”, ha affermato Reiner Haseloff, primo ministro dello stato della Sassonia-Anhalt, di cui Magdenburg è la capitale, durante una visita sulla scena con altri funzionari sabato, confermando l’ultimo.Le autorità tedesche affermano che il sospettato , che è stato arrestato, è un uomo di 50 anni proveniente dall’Arabia Saudita che vive indal 2006 e lavora come medico in una città vicina. In una dichiarazione condivisa dall’agenzia di stampa Reuters, il gruppo di attivisti con sede negli Stati Uniti RAIR Foundation USA ha nominato il sospettato come Taleb al-Abdulmohsen.