Guardia medica? Disponibile solo da Livorno

Primo pomeriggio di sabato. Alfredo Bartoli decide di chiamare laperché la madre, 91enne residente a Fivizzano con problemi di mobilità, ha bisogno di essere visitata dato che soffre di bronchite. "Ho chiamato il numero unico di continuità intorno alle 14.30", a quel punto l’amara sorpresa: "Mi è stato detto che l’unicanon si trovava in provincia ma doveva partire da. Ritengo assurdo – denuncia Bartoli – che, se la richiesta di assistenza parte dalla Lunigiana come nel nostro caso, l’unicapronta ad assistere il paziente venga da così lontano e che, come mi è stato detto, altrimenti avrei dovuto chiamare il 118 per portare mia madre all’ospedale più vicino. Alla fine siamo riusciti ad ottenere una consulenza telefonica da un medico, ma queste situazioni sono al limite, non dovrebbero esistere".