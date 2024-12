Panorama.it - Fumo alternativo: «Il divieto non è la soluzione»

Si avvicina il tramonto, vino e cocktail riempiono i bicchieri, sul tavolo qualche stuzzichino aiuta a tenere a bada l’appetito. È la scena tipica di un aperitivo in piazza in una città italiana qualunque. Un rituale che, in futuro, rischia di perdere un suo protagonista: la sigaretta elettronica. Per sostenere e dare efficacia al suo «Beating cancer plan», il piano per portare il consumo delsotto il 5 per cento entro il 2040, l’Unione Europea continua a esplorare misure drastiche. L’ultima ipotesi in ordine di tempo è stata una raccomandazione, non vincolante per gli Stati membri ma comunque rivelatrice di un orientamento, che mira a vietare l’utilizzo dei dispositivi di nuova generazione nei grandi spazi pubblici esterni, alle fermate degli autobus e persino, per l’appunto, nei dehors dei locali come bar e ristoranti.