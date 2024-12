Game-experience.it - Fortnite X Cyberpunk 2077, una clip mostra V e Johnny Silverhand

Leggi su Game-experience.it

Epic Games ha deciso di condividere una nuovapromozionale dedicata alla nuova collaborazione tra, presentando in questo modo l’evento crossover che consentirà presto ai fan di ottenere le skin di V enel Capitolo 6 del popolare battle royale.Dopo l’annuncio ufficiale delle scorse, il team publisher ha condiviso unpromozionale che offre un’anteprima delle novità targate Night City che presto verranno aggiunte nel metaverso del free to play. L’arrivo dei due iconici personaggi del gioco di CD Projekt RED è fissato per la notte tra lunedì 23 e martedì 24 dicembre, alle ore 01:00 italiane, accompagnato da un assortimento di personalizzazioni a tema.Le skin di V esaranno disponibili nel Negozio dial costo di 1.