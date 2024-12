Sport.quotidiano.net - Fiorentina, ecco l'Udinese. Tornano i big, Palladino vuole riprendere la corsa

Firenze, 23 dicembre 2024 - Tornare a vincere e a convincere. Dopo il passo falso di Bologna e il punticino (seppur prezioso) di Guimaraes, latorna in campo nel tardo pomeriggio di oggi (18.30) contro l'con l'obiettivo di tornare a correre. In primis per regalare un Natale ancor più dolce a se stessa e ai suoi tifosi, poi per rispondere alle big che hanno inanellato una serie di vittorie durante questo turno di campionato. Al Franchi sono attesi circa 20.000 spettatori, più uno. Edoardo Bove sarà presente in tribuna. Per lui cori e applausi prima della partita. Il saluto dei suoi tifosi sarà ancora una volta da far correre i brividi lungo la schiena. Sarà la prima volta al Franchi dopo il malore del primo dicembre contro l'Inter. Friulani con diverse assenze ma determinati a cercare punti per una classifica costruita per lo più in casa (dei 20 punti totali solo 4 sono stati fatti lontani da Udine).