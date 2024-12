Golssip.it - Federica Pellegrini in lacrime: “A Ballando per me montagne russe. E un po’ di rabbia ce l’ho”

Alla fine, nonostante un percorso complicato, si è piazzata al secondo posto. «Una coppa non l'avevo mai vinta», ha detto dal secondo gradino del podioquando ha ritirato il premio vinto acon le Stelle insieme a Pasquale La Rocca. Prima di scendere in pista per il ballo che l'ha portata a giocarsi la finale con Bianca Guaccero, in una clip, l'ex campionessa del nuoto ha parlato proprio della sua esperienza nel programma. E ha pianto. «È stato un bellissimo percorso. Quello che volevo da me stessa è venuto fuori. Sarebbe potuto essere più semplice. Però a me le cose semplici non sono mai piaciute quindi è stato bello così. Di solito non sono una frignona, piango quando mi emoziona qualcosa. Soprattutto non mi piacciono gli addii. Adesso mi sembra di volere più tempo, è passato troppo velocemente», ha sottolineato.