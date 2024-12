Esplosione in una villetta di Molazzana | trovato il cadavere di un uomo di 69 anni

Leggi su Corrieretoscano.it

– È undi 69la prima vittima accertata del crollo che si è verificato nella notta fra il 21 e il 22 dicembre a Eglio, frazione di, in provincia di Lucca.Lo hannodurante le ricerche nelle macerie dellache dopo l’si è incendiata e che è letteralmente implosa, per cause legate a una probabile fuga di gas. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del comando di Lucca e del distaccamento di Castelnuovo, con l’ausilio degli specialisti Usar, del nucleo cinofilo e dei droni. Il ritrovamento del primoè giunto intorno alle 11 del 22 dicembre, poi sono proseguite le ricerche della compagna, che risulta dispersa. Una vera e propria tragedia che ha sconvolto il Comune. Il sindaco Andrea Talani ha annullato tutte le manifestazioni in programma nella giornata sul territorio comunale.