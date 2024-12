Panorama.it - Elodie: «Gli stadi non mi spaventano e la trap è come il cinepanettone»

Il quarto Sanremo, un nuovo album in primavera, due film al cinema e due concerti negliin estate. Si preannuncia un 2025 ricchissimo per, la popstar romana che, da tre-quattro anni, non sta sbagliando una mossa in ambito discografico. Dopo i non esaltanti esordi risalenti al periodo di Amici 2016,si è presa i suoi tempi e ha stupito tutti nel 2020 con l’album This is, un progetto ambizioso, con 51 tra autori, produttori e ospiti, concepitouna vera e propria playlist, in cui il suo stile pop-soul si è contaminato con il rap, con l'r&b, con il reggae e con la dance. E proprio la dance ha caratterizzato maggiormente i suoi due ultimi progetti discografici, l'album Ok.Respira e il clubtape Red Light, sette brani da cub mixati uno con l'altro, pubblicati nel 2023, che hanno costituito l’ossatura del suo ultimo tour nei palazzetti dello sport, una grande festa in musica con luci strobo, abiti sgargianti, spettacolari coreografie e un grande corpo di ballo.