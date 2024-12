Dilei.it - Da noi a ruota libera non va in onda il 22 dicembre: chi sostituisce Francesca Fialdini

Tornata di pausa per, che non va incon Da noi. Adi domenica 22. La giornalista e conduttrice si ferma per lasciare spazio allo speciale della Fzione Telethon, che ogni anno rinnova il suo appuntamento con la ricerca e la solidarietà. Le interviste one-to-one sono quindi solo rimandate, mentre Rai1 propone comunque la consueta puntata di Domenica In con la conduzione di Mara Venier.Perché non va inDa noi. ACome abbiamo anticipato, la puntata di Da noi. adel 22non va inper lasciare spazio alla Maratona Telethon condotta da Tiberio Timperi e Paolo Belli. L’artista di Modena è reduce dalla finale di Ballando con le stelle che quest’anno ha fatto registrare un record di ascolti puntata dopo puntata.