Conte lo vuole a tutti i costi | affare improvviso Napoli-Juve

Quello di gennaio si prospetta un calciomercato al pari di un agguerrito mercato estivo, con colpi importanti e a lungo termine. Le squadre di Serie A infatti hanno avuto non pochi problemi per quanto riguarda infortuni e flop Parlando proprio dellantus, Thiago Motta non potrà fare a meno di tornare sul mercato visti gli infortuni di Bremer e Cabal. Entrambi i calciatori hanno subito un intervento al legamento del ginocchio e non rientreranno prima di maggio, se tutto andrà bene: in ogni caso difficilmente torneranno a giocare nella stagione in corso. Così come i bianconeri anche il Milan e l’Inter cercheranno di affondare colpi importanti in questo inverno, non da meno sarà il.Antonioaveva manifestato in tempi non sospetti la poca soddisfazione per il mercato estivo e in questi mesi ha richiesto più volte un intervento a gennaio per puntellare la rosa, se possibile in ogni reparto.