Tvplay.it - Colpo Roma, accordo raggiunto: Ranieri può finalmente gioire

L’inizio di stagione di certo non può dirsi soddisfacente per la, tuttavia la società confeziona un regalo per mister Claudioche contribuisce a generare positività nell’ambiente.Parma e Milan sono i due appuntamenti di Serie A che separano ladi Claudiodalla fine dell’anno solare, ma ancor di più dal derby contro la Lazio, il quale andrà in scena il prossimo 5 gennaio 2025. Un appuntamento per il quale la formazione giallorossa dovrà essere tirata a lucido, considerato che l’avversaria vive una prima parte di stagione sull’onda dell’entusiasmo generato da risultati davvero eccezionali.può(LaPresse) – tvplay Come fare per avere lo stesso stato d’animo? Vincere, innanzitutto. Ma anche predisporre le condizioni interne alla squadra che siano rassicuranti verso il futuro.