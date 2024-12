Oasport.it - Ciclocross, Mattia Agostinacchio vince tra gli juniores in Coppa del Mondo a Zonhoven! Giorgia Pellizotti ottava

Leggi su Oasport.it

La domenica dideldi ciclocloss disi apre a forti tinte italiane grazie a. Dopo il secondo posto di ieri ad Hulst alle spalle di Giel Lejeune, l’azzurro ha conquistato la prima vittoria iridata sul tracciato belga battendo in uno sprint a due lo spagnolo Benjamin Noval Suarez. Un duello risoltosi soltanto nel rettilineo finale, in cuiha avuto lo spunto giusto per uscirne vincitore; quaranta punti che lo fanno balzare al secondo posto nella generale a quota 86, a cinque lunghezze dallo stesso Lejeune quinto. Buona prova anche per Filippo Grigolini, undicesimo assoluto, mentre Ettore Fabbro e Patrick Pezzo ROsola chiudono lontani dalla vetta, rispettivamente trentottesimo e quarantesimo.Nella gara femminile invece arriva la doppietta in due giorni per la canadese Rafaelle Carrier.