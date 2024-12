Attaccante cercasi | il Milan prova il colpaccio a zero per l’attacco

Leggi su Sportface.it

In casacon ogni probabilità al termine della stagione sarà necessaria una nuova rivoluzione della rosa.Il caotico e tanto rumoroso mercato estivo guidato da Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncadà non ha portato, almeno fino a questo momento, i risultati sperati. Dei calciatori arrivati infatti nell’ultima sessione di calciomercato, l’unico che fin qui sta realmente rispecchiando le aspettative è Youssouf Fofana. Arrivato per circa 25 milioni bonus compresi, il centrocampista francese è un perno imprescindibile della formazione di Paulo Fonseca ed è tra i pochi rossoneri sempre sopra la sufficienza. Insieme a Tijjani Reijnders l’ex Monaco ha formato una coppia solida, diventata l’unico punto di forza costante del.Gli altri, da Emerson Royal a Pavlovic, passando per Tammy Abraham e Alvaro Morata, non hanno ancora pienamente convinto né la tifoseria né Paulo Fonseca.