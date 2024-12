Sport.quotidiano.net - Atalanta capolista: mai così in alto a Natale. E quel record benaugurante...

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 22 dicembre – Sotto l’albero nerazzurro c’è un primo posto in campionato, inedito nella storia dell’, quanto meritato: 40 punti in 17 giornate, un’accelerazione da 33 punti dalla settima giornata con l’incredibile serie aperta di 11 vittorie consecutive. Il miglior attacco del campionato con 42 gol segnati, una delle migliori difese dalla settima giornata in poi: appena 8 gol subiti, dopo averne subiti 11 nelle prime sei giornate. Bergamo sogna con la sua Deain queste feste natalizie, con una squadra che sa vincere in modo sempre diverso, ma sempre con lo stesso lieto fine, i tre punti. Inizio complicato Contro l’Empoli i nerazzurri, senza il capitano De Roon squalificato, al ventesimo erano sotto di un gol e senza il cannoniere Retegui che stava chiedendo il cambio per un problema muscolare, inla che sembrava una domenica difficile.