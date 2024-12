Donnapop.it - Alessia Marcuzzi preoccupa i fan, appare triste e sconsolata: c’entra Stefano De Martino? (VIDEO)

Leggi su Donnapop.it

Cosa succede ad? E cosaDe? Su TikTokunche.Di recente,ha condiviso unsu TikTok in cuistesa a letto, con lo sguardo nel vuoto e quasi sull’orlo del pianto. In sottofondo la canzone di Achille Lauro, Amore Disperato.Ma cosaDecon questo? In realtà – forse – nulla.Desu TikTok conta oltre 300mila followers e oltre un milione e mezzo di likes. Lunedì 16 dicembre, la conduttrice romana ha pubblicato unche hato i fan: come accennato, nella clip l’interessata canta la canzone di Achille Lauro e alcuni immaginano che sia una dedica velata proprio aDe.Come sappiamo, nel 2020 è esploso il gossip su una presunta storia clandestina fra i due conduttori; come sappiamo, hanno lavorato insieme a una vecchia edizione de L’Isola dei Famosi, dove lei era conduttrice e lui inviato in Honduras.