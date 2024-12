Secoloditalia.it - Abbattuto il “muro” woke dell’algoritmo: come e perché i disallineati hanno liberato la Rete

L’egemonia culturale passa anche per lae questa, si sa, ultimamente ha subito molte trasformazioni. Non basta l’acquisizione del fu Twitter da parte di Elon Musk a spiegarela bilancia politica su internet sia cambiata equello che era un tempo il paradiso dell’intellighenzia di sinistra si sia trasformato in un campo di battaglia aperto dove le diverse forze giocano la loro partita.Partiamo dal 2018. Esce in Italia il testo “Il capitalismo della sorveglianza” della sociologa americana Shoshana Zuboff. La pubblicazione racconta l’importanza dei dati raccolti, più o meno regolarmente, dai social network e riutilizzati per formare algoritmi e indirizzare l’opinione pubblica. All’interno del testo la sociologa rivela non solo l’utilizzo commerciale dei dati ma anche quello politico.